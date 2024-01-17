Кубок Азії, 2-й тур

Ліван – Китай – 0:0

Таджикистан – Катар – 0:1

Гол: Афіф, 17

Вилучення: Камолов, 81 (Т)

Після нульової нічиєї з Таджикистаном збірна Китаю не зуміла забити у ворота Лівану – команда Александара Янковіча другий тур поспіль розіграла нульову нічию. Ба більше, у цій зустрічі Китай був набагато ближчим до поразки, ніж до перемоги – суперник двічі пробив у поперечину (Хасану Маатукту і Хасану Сруру трохи забракло влучності).

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І це з урахуванням того, що перед грою Ліван перебував у рейтингу ФІФА на 28 позицій нижче за китайську команду... Тепер підопічним Янковіча доведеться перемагати фаворита групи А – збірну Катару. Навіть нічия в третьому турі не гарантує китайцям вихід у плей-офф.

У паралельному матчі збірна Катару прогнозовано розібралася з Таджикистаном і достроково гарантувала собі вихід до наступного раунду турніру. У матчі третього туру іспанський наставник Бартоломе Маркес може дозволити собі випустити на поле резервний склад.