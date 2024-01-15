Голкіпер Манчестер Юнайтед та збірної Камеруну Андре Онана може не зіграти з Гвінеєю.

Голкіпер манкуніанців відклав від'їзд у розташування національної команди, щоб узяти участь у матчах проти Вігана (2:0) та Тоттенхема (2:2). Андре Онана вилетів на Кубок Африки, утім, ризикує пропустити зустріч проти Гвінеї.

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Як повідомляє Manchester Evening News з посиланням на Sports Vibes, голкіпер перебуває в Абіджані й не може вилетіти в Ямусукро через погодні умови. Онана планує дістатися до стадіону машиною. Поїздка на відстань у 240 кілометрів займе близько 3 годин.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 січня, Камерун зіграє з Гвінеєю в першому турі Кубка африканських націй. Початок матчу о 19:00 за київським часом.

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