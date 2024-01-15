Голкипер Манчестер Юнайтед и сборной Камеруна Андре Онана может не сыграть с Гвинеей.

Голкипер манкунианцев отложил отъезд в расположение национальной команды, чтобы принять участие в матчах против Уигана (2:0) и Тоттенхэма (2:2). Андре Онана вылетел на Кубок Африки, впрочем, рискует пропустить встречу против Гвинеи.

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Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Sports Vibes, голкипер находится в Абиджане и не может вылететь в Ямусукро из-за погодных условий. Онана планирует добраться до стадиона на машине. Поездка на расстояние в 240 километров займет около 3 часов.

Напомним, что сегодня, 15 января, Камерун сыграет с Гвинеей в первом туре Кубка африканских наций. Начало матча в 19:00 по киевскому времени.

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