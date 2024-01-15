Ще один поєдинок фаворита КАН-2023, Гани, завершився не так, як можна було очікувати до стартового свистка.

Кубок африканських націй, 1-й тур, група B

Гана – Кабо-Верде – 1:2

Голи: Джіку, 56 – Монтейро, 17, Гаррі Родрігес, 90+2

У попередніх матчах ігрового дня фаворити, Нігерія та Єгипет, не змогли перемогти фаворитів, Екваторіальну Гвінею та Мозамбік. Все пішло не за сценарієм "чорної зірки" на 17-й хвилині – після дальнього удару Офорі відбив м'яч прямо на вільного Монтейро – 0:1.

Єгипет ледь не зганьбився у дебюті на КАН-2023, сенсаційно не вигравши у Мозамбіка – Салах врятував на 90+7

Ще до перерви Гана відігралась, але арбітр скасував гол Ашімеру через офсайд в епізоді, який передував взяттю воріт. Все ж ганці відігрались – Джіку після подачі Джордана Айю зрівняв рахунок. Він же й врятував Гану від ще одного гола, вибивши м'яч з лінії воріт. Здавалось, що команди також розійдуться нічиєю, але помилка Ідрісса Баба та того таки Джіку призвела до того, що Гаррі Родрігес закотив м'яч у порожні ворота.

Таким чином, Кабо-Верде очолив групу B з 3 очками, а от Гана з 0 пунктів остання. Єгипет та Мозамбік мають по 1 балу.

Кубок африканських націй: Нігерія несподівано не змогла обіграти андердога – не допоміг гол Осімхена

Goal: Jamiro Monteiro | Ghana 0-1 Cape Verde pic.twitter.com/wUl6srf8aj — FootColic ️ (@FootColic) January 14, 2024