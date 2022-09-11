"Я постійно грав травмованим. Люди цього не знають, але я не міг робити ривки у сезоні після COVID-19. Сульшер казав, що я потрібен йому, тому грав. Але було дуже складно, враховуючи мою неможливість зробити ривок. Мене критикували фанати, але тренер жодного разу не потурбувався, щоб про це розповісти.

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Очевидно, що в таких умовах я отримав повноцінну травму. А коли відновився – більше не грав. Сприйняв це дуже погано, у мене було відчуття несправедливості. Мене просять пожертвувати собою заради команди, а потім викидають зі складу. Для мене це майже як зрада. Ненавиджу таке. Мене можна у чомусь звинуватити, але точно не у фальші", – наводить слова Марсьяля Manchester Evening News з посиланням на France Football.

Нагадаємо, Антоні став гравцем Манчестер Юнайтед влітку 2015 року за 60 млн євро. Загалом, француз зіграв за манкуніанців 270 матчів, у яких відзначився 79 голами та 51 асистом.

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