"Я постоянно играл травмированным. Люди этого не знают, но я не мог делать рывки в сезоне после COVID-19. Сульшер говорил, что я ему нужен, поэтому играл. Но было очень сложно, учитывая мою невозможность совершить рывок. Меня критиковали фанаты, но тренер ни разу не позаботился, чтобы рассказать об этом.

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Очевидно, что в таких условиях я получил полноценную травму. А когда восстановился – больше не играл. Воспринял это очень плохо, у меня было чувство несправедливости. Меня просят пожертвовать собой ради команды, а затем выбрасывают из состава. Для меня это почти как измена. Ненавижу такое. Меня можно в чем-то обвинить, но точно не в фальше", – приводит слова Марсьяля Manchester Evening News со ссылкой на France Football.

Напомним, Антони стал игроком Манчестер Юнайтед летом 2015 года за 60 млн евро. В общей сложности француз сыграл за манкунианцев 270 матчей, в которых отличился 79 голами и 51 ассистом.

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