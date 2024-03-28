Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд може не потрапити у фінальну заявку збірної Англії.

Головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт зі своєю командою візьме участь у Євро-2024, який пройде влітку в Німеччині.

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Як повідомляє The Telegraph, головний тренер збірної Англії не вражений грою форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда і не може гарантувати йому потрапляння в заявку на чемпіонат Європи. Щоб отримати шанс на місце у команді на Євро-2024, 26-річному гравцю необхідно продемонструвати хорошу форму в матчах сезону, що залишилися.

За два матчі збірної Англії в березні Рашфорд провів на полі 15 хвилин, вийшовши на заміну в грі проти збірної Бразилії (0:1), а у матчі проти Бельгії форвард залишився на лаві запасних.

Нагадаємо, що збірна Англії потрапила в групу до Данії, Словенії, Сербії.

Маркус Рашфорд зіграв у поточному сезоні за Манчестер Юнайтед у 35 матчах у всіх турнірах. В його активі вісім голів та шість результативних передач.

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