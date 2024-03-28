Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно хотів би посилити лінію захисту, оскільки ні Марк Кукурелья, ні Бен Чілвел не вразили фахівця. Обидва захисники вважаються ненадійними і їхнє майбутнє у клубі під загрозою.

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Як інформує El nacional, власник Челсі Тодд Бьолі та Маурісіо Почеттіно хотіли б бачити в команді Алехандро Бальде, який належить Барселоні. "Сині" вже зробили перший крок до трансферу гравця. "Кулес" отримали пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро щодо захисника.

Зазначається, що до футболіста Барселони інтерес проявляє також Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Алехандро Бальде – вихованець "блаугранас". Загалом за Барселону він відіграв у 79 матчах, в яких забив два голи та віддав вісім асистів. Його чинна угода розрахована до 2028 року.

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