Челсі зробив пропозицію зірці Барселони – клубу Мудрика доведеться змагатися з Манчестер Юнайтед
Захисник Барселони Алехандро Бальде став ціллю Челсі та Манчестер Юнайтед.
Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно хотів би посилити лінію захисту, оскільки ні Марк Кукурелья, ні Бен Чілвел не вразили фахівця. Обидва захисники вважаються ненадійними і їхнє майбутнє у клубі під загрозою.
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Як інформує El nacional, власник Челсі Тодд Бьолі та Маурісіо Почеттіно хотіли б бачити в команді Алехандро Бальде, який належить Барселоні. "Сині" вже зробили перший крок до трансферу гравця. "Кулес" отримали пропозицію у розмірі 50 мільйонів євро щодо захисника.
Зазначається, що до футболіста Барселони інтерес проявляє також Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Алехандро Бальде – вихованець "блаугранас". Загалом за Барселону він відіграв у 79 матчах, в яких забив два голи та віддав вісім асистів. Його чинна угода розрахована до 2028 року.
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