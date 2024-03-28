Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд может не попасть в финальную заявку сборной Англии.

Главный тренер "трех львов" Гарет Саутгейт со своей командой примет участие в Евро-2024, который пройдет летом в Германии.

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Как сообщает The Telegraph, главный тренер сборной Англии не впечатлен игрой форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда и не может гарантировать ему попадание в заявку на чемпионат Европы. Чтобы получить шанс на место в команде на Евро-2024, 26-летнему игроку необходимо продемонстрировать хорошую форму в оставшихся матчах сезона.

За два матча сборной Англии в марте Рашфорд провел на поле 15 минут, выйдя на замену в игре против сборной Бразилии (0:1), а в матче против Бельгии форвард остался на скамейке запасных.

Напомним, что сборная Англии попала в группу к Дании, Словении, Сербии.

Маркус Рашфорд сыграл в текущем сезоне за Манчестер Юнайтед в 35 матчах во всех турнирах. В его активе восемь голов и шесть результативных передач.

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