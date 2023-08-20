Аль-Наср після провального старту в чемпіонаті Саудівської Аравії продовжує роботу над підсиленням складу.

Найближчими днями 29-річний Емерік Ляпорт покине Манчестер Сіті та стане гравцем Аль-Насра. Всі деталі трансферу вже узгоджені, інформує Фабріціо Романо у Twitter.

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Оборонець збірної Іспанії отримає трирічний контракт із зарплатою близько 20 мільйонів доларів за сезон. Аль-Наср заплатить "містянам" 30 мільйонів євро.

У 2018-му Ман Сіті виклав Атлетіку Більбао за Ляпорта 65 мільйонів євро. Захисник зіграв за команду Хосепа Гвардіоли 180 матчів, забив 12 голів. Став 5-разовим чемпіоном Англії та виграв ЛЧ 2022/23.

До слова, Аль-Наср провально стартував у новому сезоні. Команда Кріштіану Роналду програла обидва матчі чемпіонату та посідає останнє місце турнірної таблиці. У поточне трансферне вікно Аль-Наср підписав Садьйо Мане, Марцело Брозовіча, Алекса Теллеса і Секо Фофана.

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