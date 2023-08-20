Аль-Наср после провального старта в чемпионате Саудовской Аравии продолжает работу над усилением состава.

В ближайшие дни 29-летний Эмерик Ляпорт покинет Манчестер Сити и станет игроком Аль-Насра. Все детали трансфера уже согласованы, сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

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Защитник сборной Испании получит трехлетний контракт с зарплатой около 20 миллионов долларов за сезон. Аль-Наср заплатит "горожанам" 30 миллионов евро.

В 2018 году Ман Сити выложил Атлетику Бильбао за Ляпорта 65 миллионов евро. Защитник сыграл за команду Хосепа Гвардиолы 180 матчей, забил 12 голов. Стал 5-кратным чемпионом Англии и выиграл ЛЧ 2022/23.

К слову, Аль-Наср провально стартовал в новом сезоне. Команда Криштиану Роналду проиграла оба матча чемпионата и занимает последнее место турнирной таблицы. В текущее трансферное окно Аль-Наср подписал Садио Мане, Марцело Брозовича, Алекса Теллеса и Секо Фофана.

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