Мерсисайдці зіграють проти бельгійського клубу в другому турі Ліги Європи. За Уніон Сент-Жилуаз виступає брат зірки Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера – Кевін.

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Перед зустріччю брати зідзвонилися через соцмережі. В розмові Алексіс зазначив: "Сподіваюся, тобі це не сподобається. Відчуєш атмосферу Енфлінда. Хочу, щоб ти страждав". На погрози брата Кевін відповів: "А ти відчуєш мій підкат".

Нагадаємо, що Ліверпуль та Уніон Сент-Жилуаз зіграють в четвер, 5 жовтня. Початок матчу о 22:00 за київським часом. Мерсисайдці очолюють таблицю групи E з трьома балами, в активі бельгійців одне очко.

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