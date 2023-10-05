Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає про враження бельгійців від великого успіху Шахтаря, виділяючи найцікавіші цитати з тамтешніх ЗМІ.

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"Що це було? Сон не допоміг зрозуміти, що трапилося. Невезіння та непорозуміння – Антверпен пережив травму. У середині матчу навіть головні песимісти не могли передбачити майбутню трагедію. Шахтар не виглядав командою, яку потрібно боятися. Здавалося, що матч виграний. Але Шахтар вийшов з роздягальні на диво зарядженим, а Антверпен втратив гостроту", – йдеться в аналізі матчу від Sporza.

"Просто жах. Це був початок мрії. Антверпен повністю перегравав Шахтар. Однак по перерві українці показали зовсім інше обличчя. Локомотивом суперників був Георгій Судаков. У наших футболістів закрався страх, тоді як гості стали єдиним цілим. Після третього гола Шахтаря весь стадіон впав у транс, і тільки гостьовий сектор шаленів від радості", – додає видання в сусідньому матеріалі.

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"Антверпен реалізував мрію наполовину, але потім вона перетворилася в жахіття. Спочатку все йшло за ідеальним сценарієм. Антверпен контролював гру, а клубні боси радісно спостерігали за цим з трибун. А далі – тотальний контраст на початку другого тайму. Українці несподівано перехопили ініціативу. Шахтарю знадобилося зовсім мало, щоб вивести нас з рівноваги", – пише провідне бельгійське видання.

HLN обурюється, що Шахтар переміг незаконно: "Антверпен втратив перевагу через власні помилки, але переможний гол Шахтаря викликав скандал. Звичайно, голкіпер помилився, однак ключовий момент трапився раніше. За мить до того Зубков відверто збив Вейндала. Судді це проігнорували, гол чомусь зарахували, а VAR перевірив тільки те, чи не перетнув м'яч лінію".

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"Антверпен пережив справжній кошмар в Лізі чемпіонів. Якби у перерві ви сказали, що Шахтар має хоч якісь шанси – на вас би скоса подивились. До перерви українці взагалі не виглядали командою Ліги чемпіонів. Але в другому таймі на гравців Антверпена чекало шокуюче відкриття: ЛЧ – це не Ліга Жупіле. Тут жорстоко карають за кожну помилку.

Гелловін буде в кінці місяця, але Антверпен вже зустрів привида, привида пенальті. Алдервейрельд взяв на себе відповідальність і не впорався з емоціями. Поразку від Барселони можна прийняти, однак це зрозуміти значно важче. Реальність сувора. Щоб розраховувати на третє місце, потрібно було перемагати. Шанси на євровесну сильно впали", – констатує автор VoetbalPrimeur.

Voetbalkrant наводить слова експерта Яна Мюльдера, який аналізував гру на телебаченні: "У першому таймі Антверпен грав добре, а Шахтаря на полі взагалі не було. Але те, що ми побачили потім... Тотальний шок. Шахтар раптом став незрівнянним, а Антверпен здувся. Я ніколи в житті не бачив такого перевороту".

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