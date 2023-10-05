Мерсисайдцы сыграют против бельгийского клуба во втором туре Лиги Европы. За Унион Сент-Жилуаз выступает брат звезды Ливерпуля Алексиса Мак Аллистера – Кевин.

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Перед встречей братья созвонились через соцсети. В разговоре Алексис отметил: "Надеюсь, тебе это не понравится. Почувствуешь атмосферу Энфлинда. Хочу, чтобы ты страдал". На угрозы брата Кевин ответил: "А ты почувствуешь мой подкат".

Напомним, что Ливерпуль и Унион Сент-Жилуаз сыграют в четверг, 5 октября. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. Мерсисайдцы возглавляют таблицу группы E с тремя баллами, в активе бельгийцев одно очко.

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