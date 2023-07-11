Капітан французького Ліона Александр Ляказетт може змінити клубну прописку, переїхавши до Азії.

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Як повідомляє італійський інсайдер Нікого Скіра, в послугах зіркового француза зацікавлений клуб із Саудівської Аравії. Однак, точної інформації щодо назви клубу і деталей переговорного процесу немає.

Нагадаємо, попередньому сезоні Ляказетт провів за Ліон у всіх турнірах 39 матчів, забив 31 гол, зробив 5 асистів.

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