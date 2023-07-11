Зірка Ліги 1 може переїхати в Азію – саудити цікавляться екс-форвардом Арсенала
11 липня 09:46 - Читать на русском
Французький форвард Александр Ляказетт зацікавив неназваний клуб із Саудівської Аравії.
Капітан французького Ліона Александр Ляказетт може змінити клубну прописку, переїхавши до Азії.
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Як повідомляє італійський інсайдер Нікого Скіра, в послугах зіркового француза зацікавлений клуб із Саудівської Аравії. Однак, точної інформації щодо назви клубу і деталей переговорного процесу немає.
Нагадаємо, попередньому сезоні Ляказетт провів за Ліон у всіх турнірах 39 матчів, забив 31 гол, зробив 5 асистів.
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