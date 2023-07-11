Капитан французского Лиона Александр Ляказетт может сменить клубную прописку, переехав в Азию.

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Как сообщает итальянский инсайдер Никого Скора, в услугах звездного француза заинтересован клуб из Саудовской Аравии Однако точной информации относительно названия клуба и деталей переговорного процесса нет.

Напомним, в предыдущем сезоне Ляказетт провел за Лион во всех турнирах 39 матчей, забил 31 гол и совершил 5 ассистов.

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