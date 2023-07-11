Сімеоне довів Феліша до межі – найдорожчий гравець Атлетіко скаржиться керівництву прямо під час тренування
Жоау Феліш мріє якомога швидше втекти з в'язниці мадридського Атлетіко.
Черговий напружений епізод трапився під час вечірнього тренування "матрацників", інформує Marca.
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Феліш повернувся після невдалої оренди в Челсі і вже пережив кілька принижень в Атлетіко. Сьомий номер португальця віддали Антуану Грізманну, а потім Дієго Сміеоне не дав йому зіграти у двосторонці.
Вечірню сесію відвідав спортивний директор мадридців Андреа Берта. Феліш окремо підійшов до нього, почав активно жестикулювати і щось розповідати. Берта реагував на все спокійно.
Ймовірно, Феліш просив якомога швидше вирішити його ситуацію. Форвард досі залишається найдорожчим гравцем в історії Атлетіко (127 млн євро), але виправдати цю суму в команді Сімеоне йому й близько не вдалося.
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