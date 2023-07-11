Черговий напружений епізод трапився під час вечірнього тренування "матрацників", інформує Marca.

Моуріньо перейшов грати під крилом Сімеоне

Феліш повернувся після невдалої оренди в Челсі і вже пережив кілька принижень в Атлетіко. Сьомий номер португальця віддали Антуану Грізманну, а потім Дієго Сміеоне не дав йому зіграти у двосторонці.

Вечірню сесію відвідав спортивний директор мадридців Андреа Берта. Феліш окремо підійшов до нього, почав активно жестикулювати і щось розповідати. Берта реагував на все спокійно.

Ймовірно, Феліш просив якомога швидше вирішити його ситуацію. Форвард досі залишається найдорожчим гравцем в історії Атлетіко (127 млн євро), але виправдати цю суму в команді Сімеоне йому й близько не вдалося.

Joao Félix 'paga' su situación con Andrea Berta: el portugués se dirige al director deportivo tras el entrenamiento y protagoniza una tensa conversación



@casalfoto pic.twitter.com/6r3RJLasXA — MARCA (@marca) July 10, 2023

Вигнанці Реала й Барселони, чемпіон світу, Рамос, багатій з МЮ і друг для Циганкова – 15 найкращих вільних агентів