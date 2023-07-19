Нападник Сельти Санті Міна був засуджений до чотирьох років тюремного ув'язнення після рішення його судової апеляції у справі про сексуальні домагання.

27-річний Міна був звинувачений у сексуальному насильстві над жінкою в автофургоні в Альмерії 2017 року. Футболіста засудили до 4 років тюремного ув'язнення, він буде змушений виплатити жертві 25 тисяч євро як компенсацію. Як інформує Marca, апеляцію Міни було відхилено.

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Минулий сезон Міна провів в оренді у складі саудівського Аль-Шабаба. Сельта вже дала зрозуміти гравцеві, що більше не випустить його на поле. Галісійський клуб запропонував Міні піти в оренду або домовитися про розірвання контракту. Однак гравець відхилив цю пропозицію.

Угода Міни з Сельтою розрахована до літа 2024 року.

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