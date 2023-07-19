Нападающий Сельты Санти Мина был приговорен к четырем годам тюремного заключения после решения его судебной апелляции по делу о сексуальных домогательствах.

27-летний Мина был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в автофургоне в Альмерии в 2017 году. Футболиста приговорили к 4 годам тюремного заключения, он будет вынужден выплатить жертве 25 тысяч евро в качестве компенсации. Как информирует Marca, апелляция Мины была отклонена.

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Прошлый сезон Мина провёл в аренде в составе саудовского Аль-Шабаба. Сельта уже дала понять игроку, что больше не выпустит его на поле. Галисийский клуб предложил Мине уйти в аренду или договориться о расторжении контракта. Однако игрок отклонил это предложение.

Соглашение Мины с Сельтой рассчитано до лета 2024 года.

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