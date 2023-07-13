28-річний данець південносуданського походження неодноразово фігурував у дивних скандалах. Та цього разу він перевершив самого себе. Сісто придбав 4,7 га землі в португальському містечку Олівейра-ду-Ошпітал (регіон Коїмбра, в центрі країни). Здавалося б, нічого особливого. Однак, призначення ділянки усіх шокувало.

Там оселилася секта, очолювана "духовним філософом" Акбалом Пінейро. Маргінали прагнуть створити на цій території незалежне від Португалії Королівство Пінеал, повідомляє Ojogo.

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Прокуратура, Служба імміграції та кордонів і Комісія із захисту неповнолітніх вже розпочали кілька розслідувань щодо цієї секти, яка прагне жити окремо від "системи" і пророкує "неминучий глобальний крах".

Нагадаємо, що з 2016-го по 2020-й Сісто захищав кольори Сельти. У складі галісійців провів 110 матчів у Прімері, відзначився 12 голами і 14 асистами. У Віго він постійно скаржився на спортивне харчування. Згодом зізнався в соціальних мережах, що сидів на 21-денній дієті, яка складалася лише з фруктів. Заявляв, що "підсвідомість — це темрява".

У березні 2020-го, коли усі гравці Сельти перебували на карантині, Піоне сів у власне авто і без відома керівництва поїхав у Данію.

Зрештою вінгер повернувся у рідний Мітьюлланд, однак в кінці минулого сезону йому вказали на двері. "З ним дуже важко спілкуватися", – зазначив спортдир клубу Свенд Граверсен.