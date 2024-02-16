"Інтер Маямі – останній клуб у моїй кар'єрі. Я не можу бути чеснішим, сім'я вже знає про це. Я поки що не знаю дати прощання, але це останній крок.

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Я готовий мого останнього випробування, проте потрібно подумати про життя після цього. Я кажу це і мені хочеться плакати, тому що я такий. Слід підготуватися. Я пам'ятаю, як інший гравець казав мені, що футболіст ніколи не готовий до своєї пенсії", – цитує 37-річного Суареса Goal.

Нагадаємо, раніше форвард захищав кольори Насьйоналя Монтевідео, Гронінгена, Аякса, Ліверпуля, Барселони, Атлетіко та Греміо. Контракт з Інтером Маямі розрахований до кінця 2024 року.

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