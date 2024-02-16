“Интер Майами – последний клуб в моей карьере. Я не могу быть честнее, семья уже знает об этом. Я пока что не знаю даты прощания, но это последний шаг.

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Я готов к моему последнему испытанию, однако нужно подумать о жизни после этого. Я говорю это и мне хочется плакать, потому что я такой. Следует подготовиться. Я помню, как другой игрок говорил мне, что футболист никогда не готов к своей пенсии", – цитирует 37-летнего Суареса Goal.

Напомним, ранее форвард защищал цвета Насьоналя Монтевидео, Гронингена, Аякса, Ливерпуля, Барселоны, Атлетико и Гремио. Контракт с Интером Майами рассчитан до конца 2024 года.

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