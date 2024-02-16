Мессі зустрівся з клубом дитинства в останньому спарингу Інтера Маямі – Кривцов не грав, конкурент провалився
Інтер Маямі організував особливий товариський матч для Ліонеля Мессі.
Товариський матч
Інтер Маямі – Ньюеллс Олд Бойз – 1:1
Голи: Борхелін, 64 – Діас, 83
Після східного турне Інтер Маямі повернувся додому для останнього спарингу в рамках підготовки. Суперником флоридців став клуб дитинства Лео Мессі – Ньюеллс Олд Бойз.
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Сергій Кривцов досі травмований і навіть не потрапив до заявки. Натомість Луїс Суарес та Мессі вийшли у основі. Матч виявився доволі нудним. Голи залетіли, коли головних зірок вже на полі не було. Інтер відкрив рахунок завдяки якісному виконанню кутового, а Ньюеллс відігрався після грубої помилки прямого конкурента Кривцова – Раяна Сейлора.
Вже 22 лютого Мессі і компанія починають офіційний сезон. В рамках першого туру МЛС Інтер прийматиме Реал Солт Лейк.
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