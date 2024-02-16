Товариський матч

Інтер Маямі – Ньюеллс Олд Бойз – 1:1

Голи: Борхелін, 64 – Діас, 83

Після східного турне Інтер Маямі повернувся додому для останнього спарингу в рамках підготовки. Суперником флоридців став клуб дитинства Лео Мессі – Ньюеллс Олд Бойз.

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Сергій Кривцов досі травмований і навіть не потрапив до заявки. Натомість Луїс Суарес та Мессі вийшли у основі. Матч виявився доволі нудним. Голи залетіли, коли головних зірок вже на полі не було. Інтер відкрив рахунок завдяки якісному виконанню кутового, а Ньюеллс відігрався після грубої помилки прямого конкурента Кривцова – Раяна Сейлора.

Вже 22 лютого Мессі і компанія починають офіційний сезон. В рамках першого туру МЛС Інтер прийматиме Реал Солт Лейк.

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