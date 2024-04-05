"Чи треба було Ванату так рано переходити в академію Динамо? Важко дати впевнену відповідь. Напевно, якщо у нього вийшло, – так. Але річ у тім, що 9 років – це ще дуже ранній вік. І йому могло бути важко саме через це.

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Можливо, був сенс залишитися в Кам’янці ще на рік, але це було його рішення. Можу судити по собі. У 5 класі я поїхав до Києва у спортивний інтернат, бо так хотів. Це було вірно. Те саме й із Владиславом. У Динамо хотів не батько чи мама, а він сам. Тому він і почав прогресувати.

Були академії, готові забрати Ваната без перегляду? На турнірах дійсно є селекціонери. Йому пропонували йти у різні команди. Наприклад, в Карпати та Металіст. Думаю, що бажання потрапити саме у Динамо в нього поглибилось у 2010-му, коли до нас приїздили ветерани Динамо, які грали товариську гру проти місцевої Фортеці. Тоді на міському стадіоні бігали: покійний Андрій Баль, Олександр Хацкевич, Віталій Косовський, Віктор Леоненко. Це дало поштовх до того, аби спробувати себе у наборі в динамівську академію", – поділився Залісний у інтерв'ю Українському футболу.

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