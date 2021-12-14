Зірка Чорноморця взимку змінить клубну прописку, – журналістка
10:43 - Читать на русском
Вінгер Чорноморця Артур Авагімян вже найближчим часом може покинути одеський клуб.
"За нашою інформацією, матч проти Металіста 1925 став останнім для Авагімяна за Чорноморець. Вже у 2022 році ми побачимо його у складі іншої команди української Прем'єр-ліги, а саме в Олександрії", – повідомила журналістка Емма Ді в програмі Extra Time.
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Зазначимо, що Авагімян є вихованцем Шахтаря та встиг пограти за Маріуполь, Арсенал-Київ та вірменський Алашкерт.
У поточному сезоні Артур зіграв у 20 матчах за Чорноморець, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти.
Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка
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