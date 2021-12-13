Роман Григорчук став головним тренером Чорноморця, повідомив журналіст Ігор Бурбас у Twitter.

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Очікується, що його офіційна презентація відбудеться завтра, 14 грудня. Помічником Григорчука стане Олексій Антонов, а також до тренерського штабу може долучитись Олексій Гай. На цій посаді 56-річний фахівець замінить Юрія Мороза.

Нагадаємо, Григорчук вже очолював одеський клуб у 2010-2014 роках. Після 18-ти турів УПЛ Чорноморець розташувався на 13-й сходинці.

Чорноморець обіграв Металіст 1925, здобувши першу перемогу в Одесі завдяки розкішному голу Кравченка