Вингер Черноморца Артур Авагимян уже в ближайшее время может покинуть одесский клуб.

"По нашей информации, матч против Металлиста 1925 стал последним для Авагимяна за Черноморец. Уже в 2022 году мы увидим его в составе другой команды украинской Премьер-лиги, а именно в Александрии", – сообщила журналистка Эмма Ди в программе Extra Time.

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Отметим, что Авагимян является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Мариуполь, Арсенал-Киев и армянский Алашкерт.

В текущем сезоне Артур сыграл в 20 матчах за Черноморец, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.

Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко