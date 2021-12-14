Звезда Черноморца зимой сменит клубную прописку, – журналистка
10:46 - Читати українською
Вингер Черноморца Артур Авагимян уже в ближайшее время может покинуть одесский клуб.
"По нашей информации, матч против Металлиста 1925 стал последним для Авагимяна за Черноморец. Уже в 2022 году мы увидим его в составе другой команды украинской Премьер-лиги, а именно в Александрии", – сообщила журналистка Эмма Ди в программе Extra Time.
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Отметим, что Авагимян является воспитанником Шахтера и успел поиграть за Мариуполь, Арсенал-Киев и армянский Алашкерт.
В текущем сезоне Артур сыграл в 20 матчах за Черноморец, в которых забил 5 голов и отдал 2 ассиста.
Черноморец обыграл Металлист 1925, одержав первую победу в Одессе благодаря роскошному голу Кравченко
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