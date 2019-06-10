Учасник чемпіонату світу-2018 Лаюн розповів, як поборов рак – гравець виходив на поле навіть під час важкої хвороби

Мексиканець Мігель Лаюн розповів про важкий період у власному житті.

Колишній гравець Порту поділився неприємними спогадами про страшну хворобу в своєму твіттері.

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Один з найяскравіших гравців збірної Мексики на чемпіонаті світу 2018 року навіть не підозрював про пухлину у власному організмі, допоки лікарі не виявили її під час звичайного обстеження. 30-річний футболіст публічно не оголошував про свою проблему. Замість цього він розпочав інтенсивну боротьбу з раком, яка нещодавно закінчилася повним одужанням. Лаюну вистачило сил не припиняти ігрову кар'єру, а продовжувати виступи на найвищому рівні з такою хворобою.

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Сезон 2018/19 Мігель розпочинав у складі іспанського Вільяреала, а взимку повернувся на батьківщину, в Монтеррей.