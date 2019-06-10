toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ПОРТУГАЛІЯ - НІДЕРЛАНДИ УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ЄВРО-2020 ШВЕЙЦАРІЯ - АНГЛІЯ

Учасник чемпіонату світу-2018 Лаюн розповів, як поборов рак – гравець виходив на поле навіть під час важкої хвороби

11:49 491 Читать на русском
Учасник чемпіонату світу-2018 Лаюн розповів, як поборов рак – гравець виходив на поле навіть під час важкої хвороби
Мігель Лаюн / Reuters

Мексиканець Мігель Лаюн розповів про важкий період у власному житті.

Колишній гравець Порту поділився неприємними спогадами про страшну хворобу в своєму твіттері.

Захисник Атлетіка Єрай після лікування від раку близький до повернення до тренувань

Один з найяскравіших гравців збірної Мексики на чемпіонаті світу 2018 року навіть не підозрював про пухлину у власному організмі, допоки лікарі не виявили її під час звичайного обстеження. 30-річний футболіст публічно не оголошував про свою проблему. Замість цього він розпочав інтенсивну боротьбу з раком, яка нещодавно закінчилася повним одужанням. Лаюну вистачило сил не припиняти ігрову кар'єру, а продовжувати виступи на найвищому рівні з такою хворобою.

Капаррос зізнався, що хворий на лейкемію

Сезон 2018/19 Мігель розпочинав у складі іспанського Вільяреала, а взимку повернувся на батьківщину, в Монтеррей.

blog_ava
Вільх'яльмссон попрощався з Чорноморцем, який вилетів у Першу лігу
08:26
1797
Теги
Світ Мігель Лаюн Мігель Лаюн Мексика Мексика
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
2
хв
Україна
21:45
Люксембург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук