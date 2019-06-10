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Участник чемпионата мира-2018 Лаюн рассказал, как поборол рак – игрок выходил на поле даже во время тяжелой болезни

11:50 61 Читати українською
Участник чемпионата мира-2018 Лаюн рассказал, как поборол рак – игрок выходил на поле даже во время тяжелой болезни
Мигель Лайюн / Reuters

Мексиканец Мигель Лайюн рассказал о трудном периоде в своей жизни.

Бывший игрок Порту поделился неприятными воспоминаниями о страшной болезни в своем твиттере.

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Один из самых ярких игроков сборной Мексики на чемпионате мира 2018 года даже не подозревал об опухоли в собственном организме, пока врачи не обнаружили ее во время обычного обследования. 30-летний футболист публично не объявлял о своей проблеме. Вместо этого он начал интенсивную борьбу с раком, которая недавно закончилась полным выздоровлением. Лаюну хватило сил не прекращать игровую карьеру, а продолжать выступления на высоком уровне с такой болезнью.

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Сезон 2018/19 Мигель начинал в составе испанского Вильярреала, а зимой вернулся на родину, в Монтеррей.

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