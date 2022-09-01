Йошко Гвардіол перепідписав контракт з РБ Лейпциг, повідомляє офіційний сайт клубу. Нова угода розрахована до 2027-го, попередня завершувалася у 2026-му. За інформацією преси, хорват отримав підвищення зарплатні.

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На хорвата все літо полювали клуби АПЛ. Найближче до трансферу підібрався Челсі, але Лейпциг відхилив пропозицію в 90 мільйонів євро, а сам футболіст вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

Гвардіол провів у Лейпцигу лише один сезон, за який зіграв 46 матчів. Однак хорват миттєво адаптувався до футболу високого рівня та став одним з найкращих центрбеків Бундесліги.

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