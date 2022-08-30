Центральний оборонець РБ Лейцпиг Йошко Гвардіол після року виступів у Німеччині йде на підвищення.

Челсі всерйоз налаштований завершити трансфер 20-річного хорвата до кінця цього трансферного вікна. Зараз "сині" та "бики" перебувають на просунутій стадії перемовин, стверджує Фабріціо Романо.

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Лондонці сьогодні зроблять офіційну пропозицію щодо Гвардіола, яка становитиме близько 90 мільйонів євро. Якщо перехід вдасться оформити, то Йошко поточний сезон дограє в РБ Лейпциг, який є суперником Шахтаря в Лізі чемпіонів. На Туманний Альбіон він остаточно перебереться наступного літа.

Зауважимо, у кампанії 2021/22 Гвардіол провів 46 матчів у всіх турнірах (два голи та чотири асисти). Контракт молодого хорвата з "биками" чинний до 2026-го.