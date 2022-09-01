Йошко Гвардиол переподписал контракт с РБ Лейпциг, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до 2027-го, предыдущее истекало в 2026-м. По информации прессы, хорват получил повышение зарплаты.

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На хорвата все лето охотились клубы АПЛ. Ближе к трансферу подобрался Челси, но Лейпциг отклонил предложение в 90 миллионов евро, а сам футболист решил продолжить карьеру в чемпионате Германии.

Гвардиол провел в Лейпциге всего один сезон, за который сыграл 46 матчей. Однако хорват мгновенно адаптировался к футболу высокого уровня и стал одним из лучших центрбеков Бундеслиги.

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