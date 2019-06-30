Зірка буде виступати в чемпіонаті України серед аматорів

У Києві представникам аматорського футболу був представлений проект наступного чемпіонату.

Кропивницька Зірка гратиме серед аматорів у новому сезоні, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Планується, що в чемпіонаті візьмуть участь 32 команди, розділені на три зони. Зірка потрапила до 3-ї групи, де гратиме проти Дніпра-1-Борисфен (Дніпро), Перемоги (Дніпро), Легіонера (Дніпро), ФК Кривий Ріг, Дружби (Кривий Ріг), СК Каховки, Таврії (Новотроїцьке, Херсонська область), Яруда (Маріуполь), Мотора (Запоріжжя), Прайда (Токмак, Запорізька область).

Чемпіонат розпочнеться 3 серпня й пройде за звичною системою осінь-весна. Чемпіон визначиться у фінальному поєдинку в червні 2020 року. Нагадаємо, що Зірка минулий сезон розпочала в Першій лізі, але знялася зі змагань навесні.