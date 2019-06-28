ПФЛ затвердила склад учасників Другої ліги-2019/20

ПФЛ затвердила повний список команд, що зіграють у Другій лізі в сезоні 2019/20.
Стали відомі усі учасники Другої ліги сезону 2019/20, повідомляє FootBoom. Суми та Мир були виключені зі складу учасників.
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Група А
1. Буковина (Чернівці)
2. Верес (Рівне)
3. Калуш
4. Нива (Тернопіль)
5. Нива (Вінниця)
6. Оболонь-Бровар-2 (Буча)
7. Полісся (Житомир)
8. Поділля (Хмельницький)
9. Ужгород
10. Чайка (Петропавлівська Борщагівка)
11. Діназ (Вишгород)
Група Б
1. Авангард-2 (Краматорськ)
2. Альянс (Долина)
3. ВПК-Агро (Магдалинівський район)
4. Гірник (Кривий Ріг)
5. Чорноморець-2 (Одеса)
6. Енергія (Нова Каховка)
7. Кристал (Херсон)
8. Металург (Запоріжжя)
9. Миколаїв-2
10. Нікополь
11. Таврія Сімферополь
12. Реал Фарма (Одеса)