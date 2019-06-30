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Зирка будет выступать в чемпионате Украины среди любителей

13:20 78 Читати українською
Зирка будет выступать в чемпионате Украины среди любителей
Зирка в сезоне 2018/19 / ФК Зирка

В Киеве представителям любительского футбола был представлен проект следующего чемпионата.

Кропивницкая Зирка будет играть среди любителей в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

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Планируется, что в чемпионате примут участие 32 команды, разделенные на три зоны. Зирка попала в 3-ю группу, где будет играть против Днепр-1-Борисфена (Днепр), Победы (Днепр), Легионера (Днепр), ФК Кривой Рог, Дружбы (Кривой Рог), СК Каховки, Таврии (Новотроицкое, Херсонская область), Яруда (Мариуполь), Мотора (Запорожье), Прайда (Токмак, Запорожская область).

Чемпионат начнется 3 августа и пройдет по обычной системе осень-весна. Чемпион определится в финальном поединке в июне 2020 года. Напомним, что Зирка прошлый сезон начала в Первой лиге, но снялась с соревнований весной.

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