Зирка будет выступать в чемпионате Украины среди любителей

В Киеве представителям любительского футбола был представлен проект следующего чемпионата.

Кропивницкая Зирка будет играть среди любителей в новом сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

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Планируется, что в чемпионате примут участие 32 команды, разделенные на три зоны. Зирка попала в 3-ю группу, где будет играть против Днепр-1-Борисфена (Днепр), Победы (Днепр), Легионера (Днепр), ФК Кривой Рог, Дружбы (Кривой Рог), СК Каховки, Таврии (Новотроицкое, Херсонская область), Яруда (Мариуполь), Мотора (Запорожье), Прайда (Токмак, Запорожская область).

Чемпионат начнется 3 августа и пройдет по обычной системе осень-весна. Чемпион определится в финальном поединке в июне 2020 года. Напомним, что Зирка прошлый сезон начала в Первой лиге, но снялась с соревнований весной.