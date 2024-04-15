Вінгеру Баварії Кінгслі Коману потрібно звикати до нового відчуття – як це завершити рік без чемпіонства.

Перемога Байєра у Бундеслізі означала кінець розкішної серії гравця мюнхенців.

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Коман дебютував на професіональному рівні у 2013-му році і відтоді незмінно вигравав національні чемпіонати. Вінгеру завжди щастило грати за гегемонів своїх країн – два титули з ПСЖ у Франції, два з Ювентусом в Італії і сім поспіль з Баварією в Німеччині. Втім, цього року мюнхенці віддали Салатницю сенсаційному Байєру.

У мережі жартують через ще одного гравця Баварії. Мовляв, "прокляття Харрі Кейна" виявилося сильнішим за фарт Комана. Англійський бомбардир у 30 років не має жодного офіційного трофея і своїм трансфером примудрився зламати навіть домінацію "ротен". Єдина надія команди Томаса Тухеля на титул у нинішньому сезоні – це ЛЧ, де перший матч чвертьфіналу з Арсеналом завершився нічиєю 2:2.

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