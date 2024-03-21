Авторитетне видання L'Équipe опублікувало дані щодо доходів гравців у своїх клубах з топ-5 чемпіонатів. Найвисокооплачуванішим футболістом є Кіліан Мбаппе з ПСЖ, який отримує 6 мільйонів євро на місяць.

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Харрі Кейн з Баварії заробляє 2,1 млн євро до сплати податків. На третій та четвертій сходинці в рейтингу розташувалися дві зірки Манчестер Сіті – Кевін де Брюйне та Ерлінг Холанд. Вони отримують 2,02 та 1,9 млн євро на місця відповідно.

У списку є три сенсаційні імені – Девід Алаба, Каземіро та Рафаель Варан. Захисник Реала найбільше отримує у складі своєї команди. Зарплатня Алаби становить 1,88 мільйона євро. Щодо Каземіро, то його він заробляє 1,77 млн євро, а Варан – 1,72 млн.

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