Победа Байера в Бундеслиге означала конец роскошной серии игрока мюнхенцев.

Кейн второй после Мбаппе и еще три сенсации – рейтинг самых больших зарплат в топ-5 чемпионатах

Коман дебютировал на профессиональном уровне в 2013-м году и с тех пор неизменно выигрывал национальные чемпионаты. Вингеру всегда везло играть за гегемонов своих стран – два титула с ПСЖ во Франции, два с Ювентусом в Италии и семь кряду с Баварией в Германии. Впрочем, в этом году мюнхенцы отдали Салатницу сенсационному Байеру.

В сети шутят из-за еще одного игрока Баварии. Дескать, "проклятие Харри Кейна" оказалось сильнее фарта Комана. Английский бомбардир в 30 лет не имеет ни одного официального трофея и своим трансфером умудрился сломать даже доминацию "ротен". Единственная надежда команды Томаса Тухеля на титул в нынешнем сезоне – это ЛЧ, где первый матч четвертьфинала с Арсеналом завершился ничьей 2:2.

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