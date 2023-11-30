Ліга чемпіонів, 5-й тур

Група А

Баварія – Копенгаген – 0:0

Група С

Брага – Уніон – 1:1

Голи: Джало, 51 – Гозенс, 42

Вилучення: Ніакате, 31 (Б)

Група D

Реал Сосьєдад – Зальцбург – 0:0

Більшість зустрічі Баварія безуспішно намагалася пробитися крізь щільну оборону Копенгагена. У першому таймі Тель і Мюллєр своїх можливостей не реалізували: Матіс не влучив у ворота, а з ударом Томаса впорався воротар. Після перерви Томас Тухель почав робити перестановки: спочатку Тель вирушив грати з флангу до центру нападу разом із Кейном, а коли і цей хід не спрацював, тренер випустив на поле Сане та Гнабрі. Однак навіть після цього моментів біля воріт Грабари не побільшало.

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Розв'язка в Мюнхені відбулася на 84-й хвилині, коли Мюллєр після контакту із захисником суперника впав у чужому штрафному майданчику і зажадав призначення пенальті. Проте головний арбітр зустрічі на ці прохання не відреагував.

У Сан-Себастьяні Зальцбург намагався домінувати у матчі з Реалом Сосьєдад. Баски знали, що у паралельній зустрічі Бенфіка з великим рахунком перемагає Інтер, а тому розуміли: нічия з австрійцями їх цілком влаштує. На 15-й хвилині один із найактивніших гравців у складі гостей Нене Доргелес пробив у штангу, тим самим втративши можливість "розкрити" гру, і вона ще довгий час була нудною.

Після перерви кілька шансів втратив легіонер із паспортом країни-терориста Захарян. У першому за останні 25 років для українських арбітрів матчі Ліги чемпіонів росіянину забити не вдалося. До речі, Микола Балакін відсудив гру нормально: скандальних епізодів у грі не було, до допомоги VAR також вдаватися не доводилося. На 90+1-й хвилині суддя показав жовту картку Дедічу та призначив дуже небезпечний штрафний на користь басків, але Кубо зі стандарту не зумів пробити Шлагера.