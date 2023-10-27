Голкіпер мюнхенців Мануель Нойєр отримав травму правого коліна під час відпустки в грудні 2022 року. З того часу німець не з'являвся на футбольному полі. На прес-конференції Томас Тухель підтвердив, що воротар зіграє проти Дармштадта.

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"Якщо нічого не станеться на тренуванні, він гратиме. Мануель і ми з нетерпінням чекаємо на це. Багато інших, мабуть, теж цього чекають. Це особлива ситуація. Нойєр має величезний досвід. Він повинен насолоджуватися поверненням, це зробить його сильнішим.

Тепер ми сподіваємося, що він швидко увійде до свого ритму, і все піде добре. Нині ніхто не може передбачити його форму. Я не відчуваю, що він напружений. Думаю, він хоче ще раз довести всім свою правоту. Але здебільшого Мануель радий, що в нього все вийшло. Він має сприймати це як нагороду за свою роботу. На тренуваннях Нойєр демонструє унікальний рівень воротарської майстерності", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Нойєр востаннє з'являвся на полі за Баварію 12 листопада 2022 року. Тоді мюнхенці здобули перемогу над Шальке 2:0.

Зустріч Баварії та Дармштадта запланована на 28 жовтня. Початок матчу о 16:30 за київським часом.

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