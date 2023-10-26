Німецька футбольна ліга (DFL) має намір підписати нову угоду про медіа-права в Південній Кореї, яка діятиме з 2024 по 2029 рік. Згідно з контрактом, її доходи в азйській країні збільшаться з 1,5/2 млн євро до 4,5/5 млн євро на рік.

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Як інформує Kicker, не останню роль в цій угоді зіграв трансфер чинного чемпіона Італії Мін Че Кіма з Наполі в Баварію минулого літа за 50 млн євро. Перехід корейця в стан чемпіона Німеччини підвищив рівень інтересу його співгромадян.

Це – звична історія для медіаринку на Далекому Сході. Азійські любителі футболу часто штучно підвищують інтерес до того чи іншого чемпіонату, коли в конкретному європейському турнірі з'являється їхній співвітчизник.

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