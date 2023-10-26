Перші 15 хвилин – ураган

Як правило, стартова 15-хвилинка проходить у середньому темпі й витрачається на розвідку. За цей час можна швидко зорієнтуватись у тактичній моделі команд, однак Ньюкасл і Борусія пішли іншим шляхом. Під час їхньої 15-хвилинки про тактику навіть не хотілося думати – причому навіть самим футболістам. На полі просто йшов інтенсивний розмін топовими моментами.

Вже на 2-й хвилині дортмундці могли відкрити рахунок. Гості втекли у контратаку 2-в-2, у завершенні якої Мален влетів на лівий край штрафного та пробив низом – Поуп парирував колінами! Тайн-вірці відповіли рівно за дві хвилини вриванням Гордона з ефектним пострілом у дальню дев'ятку. Тепер вже Кобель витягнувся у весь зріст, діставши м'яч кінчиками пальців!

Борусія провела наступний хід на 10-й хвилині. Джан відібрав м'яч у центрі й розігнав атаку з проникним пасом, а Ройс завершив її ударом метрів з 13-ти. Бути б голу, якби Марко не поцілив у плече Поупу. Мален за півсекунди зіграв на добиванні, але Поуп парирував і його!

Ньюкасл відповів моментально. Після розіграшу кутового дортмундці відійшли у центр – аж раптом Альмірон вибив м'яч з-під Малена на Ісака. Александр протягнув сферу на чужу третину, дочекався ривка Гордона й віддав пас на лівий край штрафного. Ентоні вийшов сам на сам та пробив метрів з семи, однак Кобель врятував Борусію!

"Джмелі" всього через дві хвилини відповіли лонгшотом Малена – над поперечкою. Лишень після цього гра почала заспокоюватись. Темп зламався після травми Ісака, якого на 15-й хвилині замінив Вілсон. У наступні півгодини моментів вже не виникало.

Ньюкасл не скористався вигодами першого тайму

Господарі до перерви виглядали краще за команду Едіна Терзіча. Англійці виграли 60% єдиноборств, хоча й провалились у повітрі. Вони рідко втрачали м'яч на власній половині, чого не скажеш про німців (6-18 за втратами). У британців була перевага за всіма показниками у пасовій роботі (зокрема, і на чужій третині).

Втім, за входженнями у штрафний підопічні Едді Хау не перевершили Борусію (всього по 16 епізодів). Що найбільш сумно, Нюкасл завдав лишень чотири удари, сумарна гострота яких потягнула на 0,42 очікуваних голи – левова частина цієї цифри припала на вихід Гордона віч-на-віч. Ймовірно, взнаки далася відсутність Тоналі, якого притримали у запасі.

Як наслідок, останні 30 хвилин першого тайму виглядали рівними. Борусія тримала "сорок" на дистанції й вилітала в контратаки – бракувало тільки завершення. Тим не енш, за свою терплячість команда була винагороджена на 45-й хвилині.

Гордон спробував розігнати контрвипад Ньюкасла, обігравши кількох гравців у центрі. Все завершилось відбиранням у виконанні Шлоттербека, після якого Ніко дременув з м'ячем на чужу третину поля. Там він обігрався з Ройсом, отримавши пас на лінію штрафного й ефектно пробивши у дотик – точно в дальній кут!

Відпочивати команди відправились за мінімальної переваги дортмундців.

Другий тайм – продовження історії

По перерві нічого особливо не змінилось. Борусія грала по рахунку, займаючись стримуванням Ньюкасла. Десь із середини другого тайму німці відверто забили на контргру, засівши у середньому блоці, а під кінець зустрічі вони сіли у явний "автобус".

Ньюкасл вів гру. Якщо у першому таймі володіння англійців становило 55%, то тепер воно перевалило за 63%. Втім, на цьому переваги господарів і завершились. У другому таймі підопічні Едді Хау просто не розуміли, що робити з обороною "джмелів", та ще й програвали боротьбу – острів'яни виграли лишень 41% дуелей на землі (з 34-х епізодів).

До завершальної частини зустрічі підопічні Едді Хау організували лишень момент із вриванням Вілсона на правий край штрафного. Його удар парирував Кобель. Наступного небезпечного епізоду довелося чекати аж до 87-ї хвилини – все той же Вілсон замикав подачу зі стандарту, поціливши у поперечку. На 4-й компенсованій же свіжий Тоналі пробив головою, замикаючи кутовий, але і тут каркас зіграв за Борусію.

Але більшого команда не створила. Команда завдала 8 ударів, з яких 5 було заблоковано – і це при 24 входженнях у штрафний. Господарі не розуміли, що робити з блоком Дортмунда, окрім як навалюватись. Зрештою, це призвело до мінімальної поразки.

Тепер Ньюкасл і Борусія мають по 4 очки. Англійці тримають на другій позиції завдяки кращій різниці голів, ПСЖ лідирує з 6 заліковими балами, а Мілан замикає квартет з 2 пунктами у активі.

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