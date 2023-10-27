Голкипер мюнхенцев Мануэль Нойер получил травму правого колена во время отпуска в декабре 2022 года. С тех пор немец не появлялся на футбольном поле. На пресс-конференции Томас Тухель подтвердил, что вратарь сыграет против Дармштадта.

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"Если ничего не произойдет на тренировке, он будет играть. Мануэль и мы с нетерпением ждем этого. Многие другие, видимо, тоже этого ждут. Это особая ситуация. Нойер имеет огромный опыт. Он должен наслаждаться возвращением, это сделает его сильнее.

Теперь мы надеемся, что он быстро войдет в свой ритм и все пойдет хорошо. Сейчас никто не может предсказать его форму. Я не чувствую, что он напряжен. Думаю, он хочет еще раз доказать всем свою правоту. Но в основном Мануэль рад, что у него все получилось. Он должен воспринимать это как награду за свою работу. На тренировках Нойер демонстрирует уникальный уровень вратарского мастерства", – цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что Нойер в последний раз появлялся на поле за Баварию 12 ноября 2022 года. Тогда мюнхенцы одержали победу над Шальке 2:0.

Встреча Баварии и Дармштадта запланирована на 28 октября. Начало матча в 16:30 по киевскому времени.

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