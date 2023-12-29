Захисник Барселони Жюль Кунде не забуває про місце, де робив перші кроки у футболі.

Жюль Кунде в боротьбі з Дуро в матчі з Валенсією / фото: офіційний сайт Ла Ліги

Француз виступає за каталонський клуб і проживає наразі в Іспанії, але не забуває, звідки він родом. Жюль Кунде зробив подарунок на Різдво команді Ландіра.

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Як повідомляє Actu.fr, захисник Барселони подарував своєму першому клубу мікроавтобус для подорожей на дитячі турніри. Мама Жуля часто навідується в гості до президента Ландіра, щоб розпитати його про потреби команди. Дізнавшись про потребу клубу, Кунде вирішив її. Він також часто передає до Ландіра підписані футболки Барселони чи збірної Франції.

Нагадаємо, що Жюль Кунде розпочинав свою професіональну кар'єру в Бордо, а потім перейшов до Севільї. Саме з андалусійського клубу він потрапив до Барселони.

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