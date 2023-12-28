"Найбільше мене вразив Френкі де Йонг. Ґюндоґан теж чудовий, але я вже з ним грав в Манчестер Сіті.

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Якби ви тренувалися з Френкі або спостерігали за його тренуваннями, то зрозуміли б, що в ньому є щось особливе, що має особливі якості. Він на рівні Родрі. Звичайно, статура Родрі дає йому те, чого немає у Френкі, але в плані техніки де Йонг дуже гарний", – цитує захисника Metro.

Нагадаємо, Жоау Канселу виступає за Барселону на правах оренди з Манчестер Сіті. Він зіграв за каталонців у 21 матчі, в якому забив три голи та віддав два асисти.

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