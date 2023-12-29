Жюль Кунде в борьбе с Дуро в матче с Валенсией / фото: официальный сайт Ла Лиги

Француз выступает за каталонский клуб и проживает сейчас в Испании, но не забывает, откуда он родом. Жюль Кунде сделал подарок на Рождество команде Ландира.

"Он на уровне Родри": Канселу сравнил одноклубника по Барселоне со звездой Манчестер Сити

Как сообщает Actu.fr, защитник Барселоны подарил своему первому клубу микроавтобус для путешествий на детские турниры. Мама Жюля часто наведывается в гости к президенту Ландиру, чтобы расспросить его о потребностях команды. Узнав о потребности клуба, Кунде решил ее. Он также часто передает Ландиру подписанные футболки Барселоны или сборной Франции.

Напомним, что Жюль Кунде начинал свою профессиональную карьеру в Бордо, а затем перешел в Севилью. Именно из андалусийского клуба он попал в Барселону.

Как Маркевич перешел в контратаку, а Бензема – в банду: топ-10 текстов Футбол 24 в 2023 году – марафон рождественского чтива!