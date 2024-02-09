"Де Йонг не дав зелене світло на трансфер, але він більше не зачиняє двері для відходу з Барселони, як це було два сезони тому. Тоді він був особливо зацікавлений у Манчестер Юнайтед, щоб виступати під керівництвом наставника, який тренував його в Аяксі, з Тен Хагом.

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Наразі де Йонг дещо розчарований ситуацією в Барселоні, тому що їм не вдалося втілити очікування, які були сформовані під час його підписання, у важливі титули. Де Йонг хотів би покинути Барселону наприкінці цього сезону", – наводить слова журналіста Луїса Канута Mundo Deportivo.

Раніше зазначалось, що де Йонг зацікавив Челсі, але лондонці не готові платити 80 мільйонів, які хоче отримати Барселона. Тому "сині" роздумують над варіантом заплатити 40 млн та віддати Мудрика "блаугранас" заради нідерландського хавбека.

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