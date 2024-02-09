"Де Йонг не дал зеленый свет на трансфер, но он больше не закрывает дверь для ухода из Барселоны, как это было два сезона назад. Тогда он был особенно заинтересован в Манчестер Юнайтед, чтобы выступать под руководством наставника, который тренировал его в Аяксе, с Тен Хагом.

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Сейчас де Йонг несколько разочарован ситуацией в Барселоне, потому что им не удалось воплотить ожидания, которые были сформированы при его подписании, в важные титулы. Де Йонг хотел бы покинуть Барселону в конце этого сезона", – приводит слова журналиста Луиса Канута Mundo Deportivo.

Ранее отмечалось, что де Йонг заинтересовал Челси, но лондонцы не готовы платить 80 миллионов, которые хочет получить Барселона. Поэтому "синие" размышляют над вариантом заплатить 40 млн и отдать Мудрика "блаугранас" ради нидерландского хавбека.

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