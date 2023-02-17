В матчі Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед Хаві вирішив наприкінці матчу замінити свого вінгера Рафінью. Це викликало бурхливу реакцію з боку бразильця, яка потрапила в трансляцію матчу. Гравець просив вибачення перед командою та головним тренером Барселони. Хаві поставився до емоцій Рафіньї з розумінням.

Барселона – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

"Я розумію гнів Рафіньї. Я замінив його на благо команди, я ніколи не роблю замін, щоб вказати на когось пальцем. Він просив вибачення переді мною, але йому не потрібно. Я завжди прошу своїх гравців бути амбітними, і він був таким. Мене також непокоїло, коли мене заміняли", – цитує наставника Барселони RMC Sport.



Проти Манчестер Юнайтед Рафінья відзначився двома результативними діями. Він асистував під час голу Алонсо, а також забив сам. Хаві зняв нападника з гри на 83 хвилині.

? El enfado de Raphinha en el banquillo y Jordi Alba intentando calmarlo. pic.twitter.com/a1AoofWo7p — Iniestazo (@INIE8TAZO) February 16, 2023

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