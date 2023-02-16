Барселона та Манчестер Юнайтед не виявили сильнішого (2:2) в першому матчі плей-офф Ліги Європи. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Дворовий футбол і майстерність голкіперів

Головні фаворити Ліги Європи зустрілися вже в першому раунді плей-офф. Барселона проти Манчестер Юнайтед – матч рівня півфіналу Ліги чемпіонів. За вивіскою, щоправда. Адже в останні роки обидві команди перебували в кризі. У цьому сезоні помітне відродження що одних, що інших. Барселона впевнено лідирує в Прімері, а Манчестер Юнайтед йде в топі АПЛ.

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Очна зустріч, втім, не подарувала футболу високого рівня. Дуже-дуже багато браку від обох команд. Нікому не вдавалося захопити ініціативу, спостерігався дворовий футбол. Гравці намагалися тримати високий темп, але постійно губили м'яч. Втрати біля власних воріт спричиняли часті моменти. Але з реалізацією теж виникли труднощі.

Лєвандовскі погано розпорядився своїми шансами, не зумівши приборкати м'яч. На іншому кінці поля Санчо змарнував можливість забити. Обмін подарунками продовжувався: Вегхорст не реалізував вихід сам на сам після шикарного пасу Фернандеша, а Альба не пробив ближній кут воріт. За підсумком першого тайму можна хвалити тільки тер Штегена та Де Хеа, які потягнули по кілька складних ударів.

Рашфорд – найкращий у 2023-му

У другому таймі було цікавіше. Гра стала трішки осмисленішою, команди чіткіше виконували свій план. Однак переваги знову ніхто не мав – вболівальники насолоджувалися футболом на зустрічних курсах. Рафіньї та Санчо забракло влучності, і тільки після цього Барса та МЮ почали забивати. Барселона відкрила рахунок з допомогою стандарту – Алонсо на дальній стійці виграв повітря в Фреда.

Після цього на авансцену вийшов Рашфорд. Хаві підготував особливий план, щоб стримати лідера манкуніанців: на фланг оборони вийшов Араухо. Однак Тен Хаг перехитрив свого візаві, поставивши Маркуса в центр атаки. Цікаво, що Вегхорст грав у півзахисті, а проти Араухо вийшов Санчо. Навіть з Джейдоном уругваєць не впорався. Його щастя, що вінгер досі не набрав оптимальних кондицій.

А от Рашфорд у вогні. 14 голів після ЧС-2022. Найкращий футболіст цього року. Маркус регулярно тікав від Алонсо та Кунде. Він отримав файний пас у розріз від Фреда та загнав м'яч у сітку з гострого кута. Так Манчестер Юнайтед зрівняв рахунок. Через кілька хвилин "дияволи" забили ще раз. Рашфорд після кутового знищив Рафінью та прострілив вздовж воріт – Кунде оформив автогол.

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Команди тим часом продовжували грубо помилятися та дарувати м'ячі. Барселона скористалася цим, щоб зрівняти рахунок. Нарешті якусь користь приніс Рафінья. Бразилець подав у штрафний майданчик, а м'яч, не зачепивши нікого, закотився в дальній кут.

На останніх хвилинах м'яч літав по лінії воріт МЮ, але не перетнув її. Де Хеа ще не раз рятував гостей після ударів Фаті та Феррана. У підсумку логічна нічия.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень на Олд Траффорд. Кращі шанси на прохід в 1/8 фіналу все ж має Манчестер Юнайтед. Рідні трибуни та ослаблений суперник. Гаві заробив жовту та пропустить виїзд в Манчестер через дискваліфікацію, а Педрі отримав травму та не зміг продовжити матч.

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